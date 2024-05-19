Ферстаппен пожаловался на боли в спине после Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о болях в спине, вызванных неровностями на трассе в Эмилии-Романьи.
«Если честно, я просто разбит от ударов трассы. Моя спина, всё болит. Уже после 20 кругов я почувствовал дискомфорт в спине. Так что я просто хочу полежать в постели. Может быть, приму обезболивающее. И массаж, не знаю», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.
Ранее Ферстаппен рассказал, что испытывал проблемы с машиной в течение последних 15 кругов на победном для себя Гран-при Эмилии-Романьи.
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.725.
3. Шарль Леклер («Феррари») +7.916.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +14.132.
5. Карлос Сайнс («Феррари) +22.325.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.104.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +47.154.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.776.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:19.556.
10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.