Вольф: мы имеем ту базу, с которой можем догнать «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу развития болида немецкой команды.

«Мы на траектории улучшения машины — и это видно. И пока направление движения верное, я спокоен. Мы видим в машине улучшения. Речь не о каком-то чудесном обновлении, которое решит проблемы с балансом и сделает машину быстрее. Вместо этого вы отыгрываете десятую-полторы за счёт постепенных улучшений. Но в то же самое время прогрессируют и другие команды. В этом спорте ничего не гарантировано. То, где мы сейчас, нас не устраивает. И мы просто должны справляться лучше.

В последние пару лет динамика нашего развития имела зигзагообразную форму, и ложные рассветы действительно были. Но я думаю, что есть фундаментальная вещь, которую мы не заметили, когда должны были, и поэтому сейчас у нас больше уверенности. Сейчас мы имеем ту базу, с которой можем догнать «Ред Булл». Мы практически знаем, что к чему, и это преимущество по сравнению, скажем, с двумя предыдущими годами», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.