Вассёр назвал ошибку «Феррари» на Гран-при Эмилии-Романьи

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр, комментируя выступление команды на прошедшем Гран-при Эмилии-Романьи, признал, что Карлос Сайнс и Шарль Леклер должны были раньше проводить пит-стоп.

«Было бы лучше остановиться до Пиастри, но мы не были уверены во втором отрезке. В какой-то момент Карлос захотел оттянуть остановку. Имеем то, что имеем, после гонки легко рассуждать. Сейчас нам нужно сосредоточиться на Монако.

Когда вы взвинчиваете темп на два-три круга, следующие два-три круга у вас будут проблемы. И в таком случае машине впереди легко удержаться. Чтобы обгонять, нужно иметь соответствующую дельту по времени», — приводит слова Вассёра DAZN.

Напомним, Шарль Леклер занял третье место, его напарник Карлос Сайнс стал пятым.