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Макс Ферстаппен: очевидно, соперники догоняют «Ред Булл»

Макс Ферстаппен: очевидно, соперники догоняют «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о соперниках австрийской команды после своей победы на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Очевидно, команды вокруг нас догоняют и проделывают действительно хорошую работу. Поэтому нам также нужно попытаться найти улучшения с нашей стороны», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Напомним, вторым в Имоле был пилот «Макларена» Ландо Норрис. Британец уступил Ферстаппену менее секунды. Тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер, представляющий «Феррари».

Макс продолжает лидировать в общем зачёте пилотов. В настоящий момент в его активе 161 очко. На втором месте Леклер, на счету которого 113 баллов. Топ-3 замыкает напарник Ферстаппена Серхио Перес (107).

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