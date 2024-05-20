Экипаж Богдана Каримова команды «КАМАЗ-мастер» выиграл баху «Арчеда»

16–19 мая на территории Арчединско-Донского песчаного массива проходила баха «Арчеда». Заезд состоялся в статусе этапа Кубка России и чемпионата Волгоградской области по ралли-рейдам. Для грузовой категории гонка была вторым этапом чемпионата России в дисциплине «Т5». Победителем стал экипаж «КАМАЗ-мастер» Богдана Каримова. Второе место в гонке занял экипаж Дмитрия Сотникова (также ««КАМАЗ-мастер»), топ-3 замкнул Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто». Ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер», Эдуарда Николаева, показал четвёртый результат.

Посмотреть видеозапись можно на официальном канале «КАМАЗ-мастер» в YouTube.

Ранее экипаж Сотникова выиграл ралли-рейд «Золото Кагана», который проходил в Астрахани. Экипаж Каримова тогда был вторым.