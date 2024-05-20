Названа реакция гонщиков на пилотирование болида Брэдом Питтом

Продюсер Джерри Брукхаймер высказался о предстоящем фильме о Формуле-1 с участием популярного голливудского актёра Брэда Питта.

«Было действительно фантастически наблюдать, как Брэд тренируется и управляет этими машинами. Пилоты поражены тем, какой он великий спортсмен. Это то, чем он всегда хотел заниматься. Он всегда хотел снять фильм о гоночных автомобилях. К счастью, нам повезло, что у нас это получилось», — сказал Брукхаймер в интервью Entertainment Tonight.

По сюжету фильма Брэд играет опытного гонщика Формулы-1, который возвращается в паддок, чтобы стать наставником для молодого пилота. Фильм должен выйти в прокат в следующем году. В прошлом году актёр посещал Гран-при Великобритании, где проходила часть съёмок. В Сильверстоуне Брэд пилотировал автомобиль Формулы-2.

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