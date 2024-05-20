Motorsport France: Эстебан Окон может перейти в «Хаас»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон может перейти в «Хаас». Об этом информирует Motorsport France. Сообщается, что одним из вариантов для Эстебана может считаться «Уильямс», однако, как говорится в источнике, руководитель британской команды Джеймс Ваулз отдаёт предпочтение финскому гонщику Валттери Боттасу. Также сообщается, что напарником Окона в «Хаасе» может стать юниор «Феррари» Оливер Берман.

Что касается второго пилота «Альпин», то, по версии Motorsport France, Пьер Гасли, вероятнее всего, продолжит выступать в составе французской команды. Контракты Окона и Гасли с «Альпин» рассчитаны до конца нынешнего сезона Формулы-1.

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Ранее Окон поделился мнением о своём будущем в Формуле-1.