Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Motorsport France: Эстебан Окон может перейти в «Хаас»

Motorsport France: Эстебан Окон может перейти в «Хаас»
Комментарии

Пилот «Альпин» Эстебан Окон может перейти в «Хаас». Об этом информирует Motorsport France. Сообщается, что одним из вариантов для Эстебана может считаться «Уильямс», однако, как говорится в источнике, руководитель британской команды Джеймс Ваулз отдаёт предпочтение финскому гонщику Валттери Боттасу. Также сообщается, что напарником Окона в «Хаасе» может стать юниор «Феррари» Оливер Берман.

Что касается второго пилота «Альпин», то, по версии Motorsport France, Пьер Гасли, вероятнее всего, продолжит выступать в составе французской команды. Контракты Окона и Гасли с «Альпин» рассчитаны до конца нынешнего сезона Формулы-1.

Главные спортивные новости дня:

Ранее Окон поделился мнением о своём будущем в Формуле-1.

Материалы по теме
Эстебан Окон — о своём будущем: я всё ещё юниор «Мерседеса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android