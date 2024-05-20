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В «Уильямсе» отреагировали на новость о скором контракте с Валттери Боттасом

В «Уильямсе» отреагировали на новость о скором контракте с Валттери Боттасом
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Британская команда Формулы-1 «Уильямс» прокомментировал слухи об интересе к финскому гонщику команды «Кик-Заубер» Валттери Боттасу. Ранее сообщалось, что о контракте с Боттасом могут объявить примерно к Гран-при Канады в следующем месяце.

«В Формуле-1 всегда ходят разные слухи, но мы не обращаем на них внимания. У нас отличный состав пилотов. В этом году мы сосредоточены на очень напряжённой борьбе в середине пелотона. Конечно, мы всегда смотрим в будущее и оцениваем варианты на 2025 год и далее, однако сейчас мы сфокусированы на достижении максимального успеха в 2024 году», — приводит слова представителя «Уильямса» Speedcafe.

Автоспорт: главные события 2024 года:

Ранее Боттас высказывался о визите в моторхоум «Уильямса» во время Гран-при Эмилии-Романьи.

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