Норрис обошёл Леклера в рейтинге пилотов Ф-1 от «Чемпионата», Цунода — в топ-5

По итогам Гран-при Эмилии-Романьи гонщик «Макларена» Ландо Норрис опередил Шарля Леклера из «Феррари» в рейтинге, составленном на основе оценок, которые редакция «Чемпионата» выставляет пилотам Формулы-1 после каждого этапа.

Во время гонки в Имоле в минувший уикенд Норрис до последнего круга прессинговал Макса Ферстаппена в борьбе за победу и получил свой самый высокий балл в этом году — девять. Какое-то время вслед за Ландо ехал и Леклер, однако Шарль допустил ошибку в «Варианте Альта» и потерял шанс опередить «Макларен». Кроме того, монегаск проехал не слишком чистый квалификационный круг и получил за уикенд 7,5 балла.

Отметим также, что в топ-5 сводной таблицы по итогам седьмого этапа поднялся Юки Цунода, который заменил в группе лидеров Фернандо Алонсо — экс-чемпион в Имоле допустил несколько ошибок и получил беспрецедентно низкую для себя оценку в два балла.

Кроме того, Серхио Перес получил самую низкую в этом году оценку (4,5 балла) и выпал из топ-10.

Сводный рейтинг пилотов Формулы-1 от «Чемпионата»:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 8,9 балла в среднем.

2. Карлос Сайнс («Феррари») — 8,1.

3. Ландо Норрис («Макларен») — 7,9.

4. Шарль Леклер («Феррари») — 7,7.

5. Юки Цунода («РБ») — 7,2.

Сезон Формулы-1 продолжится 26 мая, когда в Монте-Карло состоится знаменитый Гран-при Монако.