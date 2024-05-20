Бриаторе: вместо того чтобы двигаться вперёд, кажется, «Астон Мартин» движется назад

Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе поделился мнением о выступлении «Астон Мартин».

«Вместо того чтобы двигаться вперёд, кажется, что они движутся назад. Да, много улучшений, но иногда лучше иметь меньше новинок в целом, но больше тех, которые работают хорошо», — приводит слова Бриаторе GrandPrix.

Напомним, британская команда подготовила ряд обновлений к недавнему Гран-при Эмилии-Романьи, который проходил с 17 по 19 мая. Пилоты «Астон Мартин» Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо показали девятый и 19-й результат соответственно. Во время гонки на машине Алонсо загорелись тормоза. От потоков набегающего воздуха пламя быстро погасло, и испанец продолжил заезд.

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