Пилот NASCAR ударил соперника по лицу после Гонки всех звёзд, началась драка двух команд

Два пилота NASCAR Cup подрались друг с другом. Инцидент случился между Рики Стенхаусом-младшим и Кайлом Бушем после финиша Гонки всех звёзд. Стенхаус проехал всего два круга, посчитав, что в его сходе виноват именно Буш.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

Сразу после окончании гонки Стенхаус отправился к команде Буша и стал в жёсткой манере выражать недовольство.

Во время выяснения отношения Рики ударил Кайла кулаком, после чего началась драка с участием членов обеих команд. К счастью, обе стороны удалось довольно быстро разнять.

Права на видеозапись принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.