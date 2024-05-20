Технический директор «Ред Булл» Ваше ответил, испытывает ли давление из-за ухода Ньюи

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше высказался о предстоящем уходе из команды звёздного британского конструктора Эдриана Ньюи.

«В нашей профессии мы испытываем давление каждый день. Это лишь уход важного человека, и нам придётся приспосабливаться. Мы уже провели работу по учёту этого момента, и, если мне скажут, что я заменю его, для меня мало что изменится. Важно то, как мы выступаем на трассе и как работаем для достижения результата», — приводит слова Ваше RTBF.

Напомним, в начале мая «Ред Булл» официально объявил об уходе 65-летнего Ньюи по окончании сезона. Также сообщалось, что британец получил право немедленно приступить к деятельности в другой команде взамен на молчание о скандале вокруг Кристиана Хорнера.