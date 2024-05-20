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Источник: Алонсо и Стролл-старший начинают терять терпение

Источник: Алонсо и Стролл-старший начинают терять терпение
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Журналист Формулы-1 Пьерджузеппе Донадони сообщил о внутренней атмосфере в команде «Астон Мартин» на фоне неудачного Гран-при Эмильи-Романьи.

«Алонсо и «Астон Мартин» использовали гонку в Имоле в качестве теста, попробовав разные комплекты шин в течение гонки. Они собирали данные, чтобы понять, почему новый пакет обновлений не даёт тех результатов, которых ожидали инженеры. Фернандо и особенно Лоуренс начинают терять терпение», — заявил Донадони в социальной сети X (ранее Twitter).

Фернандо Алонсо завершил гонку в Имоле на 19-м месте, будучи последним пилотом, кто смог добраться до финиша. Его партнёр по команде Лэнс Стролл занял девятое место, набрав два очка.

В Кубке конструкторов «Астон Мартин» идёт на пятом месте.

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