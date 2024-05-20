Пальмин и Бахвалов выиграли второй этап нового сезона RDS Europe

В минувшие выходные в Рязани на легендарном автодроме ATRON INTERNATIONAL CIRCUIT состоялся 2 этап RDS Europe 2024 года.

Если в пятницу утром, когда пилоты вышли на первую тренировку над автодромом ATRON INTERNATIONAL CIRCUIT шёл проливной дождь, то суббота и воскресенье порадовали многочисленных болельщиков на трибунах теплом и солнечной погодой. Вкупе с крайне интересными противостояниями на трассе это помогло создать неповторимую атмосферу 2 этапа RDS Europe 2024!

Зачет NXT

Представители зачётной группы NXT стартовали со стадии топ-8. В полуфинале Иван Седых и Валерий Никулин ожидали своих соперников из пар Колганов – Бахвалов и Гольбрайх – Дворников. В первом дуэте сильнее оказался Алексей Бахвалов, во втором – Леонид Дворников.

Финалисты зачётной группы NXT определились по итогам топ-4. Ими стали Алексей Бахвалов и Валерий Никулин.

Леонид Дворников и Иван Седых встретились друг с другом в заезде за третье место, который обернулся победой для Леонида.

Финал между Валерием Никулиным и Алексеем Бахваловым на почти одинаковых BMW E92 в ливрее команды «Культура заноса» вышел под стать главному заезду уикенда. Пилоты наравне прошли траекторию гоночного полотна, совершая синхронные и агрессивные перекладки. Больше судей впечатлила езда Алексея Бахвалова, ставшего победителем этапа RDS Europe 2024 в зачётной группе NXT второй раз подряд!

Фото: RDS Europe

Личный зачёт, «NXT»:

1. Алексей Бахвалов, «Культура заноса»

2. Валерий Никулин, «Культура заноса»

3. Леонид Дворников

Зачет PRO

Субботняя квалификация получилась очень сильной! 22 пилота набрали более 90 баллов, а проходная отметка в топ-24 составила 89 очков! После таких результатов стало понятно, что пилоты максимально заряжены на самый высокий результат, а парные заезды станут украшением уикенда.

По итогам первого раунда парных заездов в топ-16 вышли следующие гонщики: Данила Воробьёв, Александр Абрамов, Ваге Акопян, Георгий Бибаев, Егор Губин, Евгений Шмаков. В ОМТ-заездах выход в топ-16 оформили Сергей Корнеев и Артем Лейтис.

Без аварий на этой стадии не обошлось. Под конец первого заезда между Тимофеем Добровольским и Ваге Акопяном произошёл контакт, после которого Nissan Тимофея не смог продолжить своё участие в соревнованиях. ОМТ-хит между Артемом Лейтисом и Олегом Пуненковым завершился в поролоновых защитных барьерах у культовой стены-магнита – не повезло пилоту команды Drift Room Олегу Пуненкову.

Фото: RDS Europe

Топ-16 стартовал с дерби команды LUKOIL Racing Drift Team между Григорием Гусевым и Данилой Воробьёвым, но, увы, BMW пилота под номером 98 подвела – технический сход. Гриха вышел в топ-8, где к нему присоединились: Сергей Корнеев, Иван Пальмин, Артём Лейтис, Георгий Бибаев, Леонид Шнайдер, Евгений Шмаков и Ваге Акопян.

И снова стена-магнит притянула к себе пилотов – сначала Алексей Козлов в хите против Лейтиса задней частью своей Toyota Cresta зацепил бетонное ограждение и повредил задний рычаг, после чего дальнейшее участие стало невозможным. Потом не обошлось без аварии в паре Мацкевич – Акопян, в результате которой пилот из Беларуси был вынужден оформить технический сход.

Топ-8 начался с победы Григория Гусева над Сергеем Корнеевым. Затем последовательно в полуфинал вышли Иван Пальмин, Артём Лейтис и Леонид Шнайдер. Четыре пилота из командного зачёта оставили не у дел четырёх гонщиков из личного зачёта.

Огненные заезды между Гусевым и Пальминым дали начало полуфинальной стадии. В них было всё – контакты, борьба дверь в дверь, много дыма и бешеные скорости! Второй заезд завершился контактом. Судейским решением победа досталась Ивану Пальмину.

Фото: RDS Europe

Во второй паре (Шнайдер – Лейтис) всё прошло без аварий, однако все присущие красочному заезду компоненты были соблюдены в полном объёме. Сильнейшим в паре оказался Леонид Шнайдер.

Заезд за третье место по накалу был достоин финала! Лейтис с момента постановки буквально приклеился к Григорию Гусеву и не отпускал его до финишной черты. Ответный хит также прошёл в агрессивной, заставляющей болельщиков ликовать манере. Третью строчку турнирной таблицы по итогам этапа занял Артём Лейтис из Lemarc Yakhnich motorsport Winline Team.

Финал – не просто слово, а чёткое определение всему происходящему на трассе. Казалось, что Шнайдер и Пальмин хотят выжать из своих дрифт-каров всё. Дым стоял столбом, напряжение росло. В роли преследователя Пальмин проехал максимально близко к сопернику. Второй хит, когда уже Шнайдер был преследователем, опять же не отличался по накалу от первого – дошло даже до лёгкого столкновения, не повлиявшего, впрочем, на техническое состояние автомобилей. Судьи длительное время принимали решение и вынесли вердикт – победителем второго этапа RDS Europe 2024 в зачётной группе PRO стал Иван Пальмин, представитель команды Carville Racing!

Фото: RDS Europe

Личный зачёт, PRO:

1. Иван Пальмин, Carville Racing

2. Леонид Шнайдер, Time Up

3. Артём Лейтис, Lemarc Yakhnich motorsport Winline Team

Командный зачёт, PRO

1. Carville Rasing

2. Time Up

3. Lemarc Yakhnich motorsport Winline Team