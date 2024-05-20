Перес — о результате «Макларена» в Имоле: это связано с трассой

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес, комментируя итоги Гран-при Эмилии-Романьи, высказался о выступлении британской команды «Макларен». Напомним, Ландо Норрис уступил Максу Ферстаппену менее секунды.

«Я считаю, что это связано с трассой. Нам нужно сохранять спокойствие и продолжать работать. Я рад, что Макс принёс команде победу.

Мы увидели, что «Макларен» и «Феррари» сделали шаг вперёд, поэтому нужно держать головы опущенными. Сезон долог. Нужно по максимуму реализовывать возможности.

Мы знали, что [восьмое место] это лучшее, чего мы могли добиться. Мы понимали, что будет очень тяжело вначале, и надеялись на машину безопасности, которая могла бы вернуть нас в бой», — приводит слова Переса издание Racingnews365.

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