«Будут трудности». Марко дал тревожный прогноз для «Ред Булл» на Гран-при Монако

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако, который пройдёт с 24 по 26 мая в Монте-Карло.

«Мы знаем, что у нас наверняка будут трудности в Монако. На трассе в Монте-Карло всё решается в квалификации, она будет одной из самых сложных для нас. И я ожидаю, что «Феррари» будет сильнее «Макларена». Поскольку всё будет зависеть от квалификации», — приводит слова Марко Motorsport Italia.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 161 очко.

2. Шарль Леклер («Феррари») — 113.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 107.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 101.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 93.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 53.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 44.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 35.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 33.

10. Юки Цунода («РБ») — 14.

Легендарные Гран-при Монако Формулы-1: