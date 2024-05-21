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Джордж Расселл прокатился на гоночном Mercedes 1924 года. Его проектировал Фердинанд Порше

Джордж Расселл прокатился на гоночном Mercedes 1924 года. Его проектировал Фердинанд Порше
Джордж Расселл за рулём Mercedes 1924 года
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Компания Mercedes восстановила автомобиль, на котором Кристиан Вернер выиграл «Тарга Флорио» 1924 года — и на нём пилот немецкой марки в Формуле-1 Джордж Расселл съездил за призом имени Лоренцо Бандини. Поприветствовать британца вдоль улиц выстроились тысячи поклонников редких автомобилей, сообщает пресс-релиз Mercedes-Benz.

Восстановленный Mercedes, выигравший «Тарга Флорио» в 1924 году

Восстановленный Mercedes, выигравший «Тарга Флорио» в 1924 году

Фото: Mercedes-Benz

«Сесть за руль 100-летнего Mercedes это невероятно. Такую машину ожидаешь увидеть в музее, а не на дороге. То, что мне её доверили, это настоящая честь, — поделился впечатлениями Расселл. — Она исключительно управляется! Звук фантастический, очень хороша в поворотах — при таких узеньких шинах. Управлять такой машиной — настоящее удовольствие».

Джордж Расселл и гоночный Mercedes 1924 года

Джордж Расселл и гоночный Mercedes 1924 года

Фото: Mercedes-Benz

Восстановлением машины занималось подразделение Mercedes-Benz Heritage. Заезды проходили в горах Сицилии, где в начале XX века проходила «Тарга Флорио» — впервые эта гонка состоялась в 1906 году. Машины Mercedes впервые выиграли её в 1922 году, а в 1924-м записали на свой счёт вторую победу с новым двухлитровым автомобилем — его в качестве шеф-дизайнера проектировал Фердинанд Порше, будущий основатель Porsche.

Джордж Расселл за рулём Mercedes 1924 года

Джордж Расселл за рулём Mercedes 1924 года

Фото: Mercedes-Benz

В 1924 году дистанция «Тарга Флорио» составляла 432 километра, и Кристиан Вернер преодолел её за 6 часов 32 минуты 37,4 секунды. Его партнёры по команде Кристиан Лаутеншлагер и Альфред Нойбауэр расположились на 11-й и 16-й позициях. В следующий раз Mercedes выиграет «Тарга Флорио» в 1955-м, когда на фоне трагедии в Ле-Мане немецкая марка свернёт гоночную программу.

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