Джордж Расселл прокатился на гоночном Mercedes 1924 года. Его проектировал Фердинанд Порше

Компания Mercedes восстановила автомобиль, на котором Кристиан Вернер выиграл «Тарга Флорио» 1924 года — и на нём пилот немецкой марки в Формуле-1 Джордж Расселл съездил за призом имени Лоренцо Бандини. Поприветствовать британца вдоль улиц выстроились тысячи поклонников редких автомобилей, сообщает пресс-релиз Mercedes-Benz.

Восстановленный Mercedes, выигравший «Тарга Флорио» в 1924 году Фото: Mercedes-Benz

«Сесть за руль 100-летнего Mercedes это невероятно. Такую машину ожидаешь увидеть в музее, а не на дороге. То, что мне её доверили, это настоящая честь, — поделился впечатлениями Расселл. — Она исключительно управляется! Звук фантастический, очень хороша в поворотах — при таких узеньких шинах. Управлять такой машиной — настоящее удовольствие».

Джордж Расселл и гоночный Mercedes 1924 года Фото: Mercedes-Benz

Восстановлением машины занималось подразделение Mercedes-Benz Heritage. Заезды проходили в горах Сицилии, где в начале XX века проходила «Тарга Флорио» — впервые эта гонка состоялась в 1906 году. Машины Mercedes впервые выиграли её в 1922 году, а в 1924-м записали на свой счёт вторую победу с новым двухлитровым автомобилем — его в качестве шеф-дизайнера проектировал Фердинанд Порше, будущий основатель Porsche.

Джордж Расселл за рулём Mercedes 1924 года Фото: Mercedes-Benz

В 1924 году дистанция «Тарга Флорио» составляла 432 километра, и Кристиан Вернер преодолел её за 6 часов 32 минуты 37,4 секунды. Его партнёры по команде Кристиан Лаутеншлагер и Альфред Нойбауэр расположились на 11-й и 16-й позициях. В следующий раз Mercedes выиграет «Тарга Флорио» в 1955-м, когда на фоне трагедии в Ле-Мане немецкая марка свернёт гоночную программу.