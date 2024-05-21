Хюлькенберг ответил, с кем хотел бы выступать в «Ауди» в 2025 году

Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг ответил, с кем хотел бы выступать в «Ауди», куда он готовится перейти по окончании сезона.
«Я высоко оцениваю Карлоса [Сайнса]. Он невероятный гонщик. Мы уже были напарниками в «Заубере» в 2018 году, и мне нравилось делить с ним команду», — приводит слова Хюлькенберга DAZN.
Напомним, после семи этапов Хюлькенберг занимает 13-е место в личном зачёте пилотов. Сайнс, выступающий за «Феррари», располагается на пятой строчке.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 161 очко.
2. Шарль Леклер («Феррари») — 113.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 107.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 101.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 93.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 53.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 44.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 35.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 33.
10. Юки Цунода («РБ») — 14.