Хюлькенберг ответил, с кем хотел бы выступать в «Ауди» в 2025 году

Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг ответил, с кем хотел бы выступать в «Ауди», куда он готовится перейти по окончании сезона.

«Я высоко оцениваю Карлоса [Сайнса]. Он невероятный гонщик. Мы уже были напарниками в «Заубере» в 2018 году, и мне нравилось делить с ним команду», — приводит слова Хюлькенберга DAZN.

Напомним, после семи этапов Хюлькенберг занимает 13-е место в личном зачёте пилотов. Сайнс, выступающий за «Феррари», располагается на пятой строчке.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 161 очко.

2. Шарль Леклер («Феррари») — 113.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 107.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 101.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 93.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 53.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 44.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 35.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 33.

10. Юки Цунода («РБ») — 14.