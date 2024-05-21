Новая Mini выступит в «24 часах Нюрбургринга» до официальной премьеры

В BMW Group объявили о том, что выставят обновлённую Mini John Cooper Works в марафоне «24 часа Нюрбургринга», который состоится 1–2 июня — до официальной премьеры новинки.

Новая Mini John Cooper Works Фото: BMW Group

В общей сложности в гонке выступят два автомобиля Mini, но один из них уже выступал в марафоне в 2023-м — и в составе Bulldog Racing завоевал второе место среди серийных машин с объёмом двигателя 1,6-2 литра. Как и год назад, на нём в классе VT-2 с передним приводом выступят Чарльз Купер, Кристоф Крагенингс, Михаэль Мёнх и Себастьян Зауэрбрай.

Новая Mini John Cooper Works Фото: BMW Group

Новая модель — заявленная в документах как Mini John Cooper Works Edition — тоже поедет в составе Bulldog Racing, но в классе SP 3T — вместе с Audi TTS и двумя VW Golf GTI. За руль новинки в гонке сядут Дэнни Бринк, Маркус Фишер, Уве Крумшайд и Марко Цабель. Машина будет раскрашена в камуфляжную ливрею в гамме раллийных Mini 1960-х годов.

Новая Mini John Cooper Works Фото: BMW Group

Отметим, что в прошлом году в классе SP 3T первенствовал экипаж Max Kruse Racing на Volkswagen Golf GTI TCR, а в абсолютном зачёте победу завоевали Эрл Бамбер, Ник Катсбург, Дэвид Питтард и Фелипе Фернандес Ласер на Ferrari 296 GT3 немецкой команды Frikadelli Racing Team.