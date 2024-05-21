«Скучаю». Феттель высказался на тему возможного возвращения в Формулу-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель во время Гран-при Эмилии-Романьи поделился мнением об уходе из «Королевских гонок».

«Я наслаждаюсь временем, которое провожу с детьми. Конечно, я скучаю по Формуле-1 в такие дни, как этот, когда светит солнце, вокруг много людей, аншлаг. Я хочу быть за рулём конкурентоспособной машины и просто быть на стартовой решётке. Есть много вещей, по которым я скучаю, но в то же время есть и вещи, которые просто не сочетаются друг с другом. Это было очень трудное решение, оно до сих пор причиняет боль, но думаю, сейчас, после полутора лет, стало уже лучше. Мне кажется, я вполне смирился с этим и наслаждаюсь своей новой жизнью», — приводит слова Феттеля RaceFans со ссылкой на Channel 4.

Главные новости дня: