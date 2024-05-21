Сайнс уведомил «Альпин» и «Уильямс» о своём решении по контракту

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс принял решение продолжить карьеры в «Ауди». Об этом информирует FormulaPassion со ссылкой на Corriere dello Sport. Сообщается, что Карлос огласил своё решение во время Гран-при Эмилии-Романьи, где он также поблагодарил «Альпин» и «Уильямс» за проявленный к нему интерес.

Напомним, Сайнс покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона Формулы-1. На место испанца придёт семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон, который в настоящий момент выступает в «Мерседесе».

Сайнс перешёл в «Феррари» перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде Сайнс занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера.

Карлос Сайнс разбил кубок за победу в гольф-турнире: