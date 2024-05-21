Леклер и Пиастри устроили переписку в соцсетях. Мама Оскара отреагировала

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри в преддверии Гран-при Монако в шутку рассказал, что находится в поиске своих монегасских корней. Соответствующий пост Пиастри разместил у себя в социальных сетях.
«Ищу в своём генеалогическом древе следы монегасских корней», — написал Пиастри.
На сообщение Оскара отреагировал монегаск Шарль Леклер, представляющий итальянскую команду «Феррари».
«Я могу усыновить тебя, если понадобится», – прокомментировал Леклер.
«Зовите меня Оскар Джек Пиастри-Леклер», — ответил Оскар.
Вскоре третьим участником переписки стала мама Оскара, Николь: «У меня есть несколько вопросов, Шарль».
Гран-при Монако состоится с 24 по 26 мая. Пиастри в настоящий момент занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 53 очка. Леклер на второй позиции со 113 баллами. Лидер – Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (161).
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