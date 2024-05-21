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Оруджев объяснил, почему Имола должна остаться в Формуле-1, несмотря на скучные гонки

Оруджев объяснил, почему Имола должна остаться в Формуле-1, несмотря на скучные гонки
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Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на вопрос, стоит ли Формуле-1 и дальше проводить Гран-при Эмилии-Романьи на трассе имени Энцо и Дино Феррари. На прошедшей в выходные гонке Ф-1 было очень мало обгонов.

«Формуле-1 бы стать поменьше, и будет интереснее на таких трассах. Машины каких-то нереальных размеров. Почти на всех трассах в каком-то месте кажется, что трасса узкая. Имола в целом неширокая, но пилотировать в Имоле — это кайф! И я бы хотел её видеть в календаре, даже если гонки скучные. Таких трасс почти нет», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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