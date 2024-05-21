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Исторические выплаты «Феррари» в Формуле-1 ограничат с 2026 года

Исторические выплаты «Феррари» в Формуле-1 ограничат с 2026 года
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» по условиям нового Договора согласия, который вступит в силу в 2026 году, сохранит исторические выплаты, однако их сумма будет ограничена. Об этом информирует Motorsport.

Обсуждение условий нового Договора согласия между командами Формулы-1 и Liberty Media проходит в настоящий момент. Проект общих условий недавно был разослан гоночным коллективам для ознакомления.

В соответствии с нынешним договором, который действует с 2021 по 2025 год, команды получают 50% прибыли Формулы-1, если она не превышает определённую сумму. При актуальном уровне доходов, превысившем $ 3 млрд в прошлом году, командам достаётся 45% прибыли.

«Феррари» – единственная команда, которой присуждается дополнительная историческая выплата. В настоящий момент дополнительный бонус составляет не менее 5% от призового фонда. Если призовые составляют $ 1,6 млрд, максимальный бонус для «Скудерии» составляет 10%.

По сведениям источника, новый Договор согласия предполагает, что бонусные выплаты «Феррари» были ограничены 5% независимо от уровня призового фонда.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»:

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