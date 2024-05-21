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Редчайший Porsche 911 выставлен на аукцион. Он создан на базе раллийной машины Группы B

Редчайший Porsche 911 выставлен на аукцион. Он создан на базе раллийной машины Группы B
Porsche 911 SC/RS
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На площадке Bring a Trailer на продажу выставлен редкий Porsche 911 SC/RS 1984 года выпуска. Эта машина была создана для омологации раллийной Porsche 911 по правилам Группы B для выступлений в чемпионате Европы по ралли, а её тираж составил всего 21 экземпляр. Торги подойдут к концу вечером 25 мая, а на момент написания заметки наибольшая ставка за лот — $ 460 тыс.

Porsche 911 SC/RS 1984 года

Porsche 911 SC/RS 1984 года

Фото: bringatrailer.com

Машина разработана на платформе 930-й модели и отличается облегчённым кузовом, алюминиевыми панелями и задним бампером из стекловолокна. Кроме того, машину отличают раллийные фонари на капоте и задний спойлер. Под капотом у 911 SC/RS трёхлитровый оппозитный двигатель Type 930/18 с шестью цилиндрами мощностью 270 лошадиных сил.

Салон Porsche 911 SC/RS

Салон Porsche 911 SC/RS

Фото: bringatrailer.com

Выставленный на продажу автомобиль участвовал в Ралли Корсика WRC 1984 года — и нидерландский пилот Тихо ван Дейк занял на нём 14-е место в абсолютном зачёте. В 2024-м автомобиль прошёл техосмотр в Porsche Classic и получил сертификат подлинности.

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