Редчайший Porsche 911 выставлен на аукцион. Он создан на базе раллийной машины Группы B

На площадке Bring a Trailer на продажу выставлен редкий Porsche 911 SC/RS 1984 года выпуска. Эта машина была создана для омологации раллийной Porsche 911 по правилам Группы B для выступлений в чемпионате Европы по ралли, а её тираж составил всего 21 экземпляр. Торги подойдут к концу вечером 25 мая, а на момент написания заметки наибольшая ставка за лот — $ 460 тыс.

Porsche 911 SC/RS 1984 года Фото: bringatrailer.com

Машина разработана на платформе 930-й модели и отличается облегчённым кузовом, алюминиевыми панелями и задним бампером из стекловолокна. Кроме того, машину отличают раллийные фонари на капоте и задний спойлер. Под капотом у 911 SC/RS трёхлитровый оппозитный двигатель Type 930/18 с шестью цилиндрами мощностью 270 лошадиных сил.

Салон Porsche 911 SC/RS Фото: bringatrailer.com

Выставленный на продажу автомобиль участвовал в Ралли Корсика WRC 1984 года — и нидерландский пилот Тихо ван Дейк занял на нём 14-е место в абсолютном зачёте. В 2024-м автомобиль прошёл техосмотр в Porsche Classic и получил сертификат подлинности.