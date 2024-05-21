Вассёр: в Имоле «Мерседес» уступил Шарлю 28 секунд, так что да, они ускорились

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр после Гран-при Эмилии-Романьи высказался о текущей форме соперников из «Мерседеса».

«Добился ли «Мерседес» прогресса в последних гонках? На финише в Имоле они отстали от Шарля [Леклера] на 28 секунд, так что да, я думаю, они стали немного ближе.

Что касается нас, то наш темп будет зависеть от конкретной трассы из-за проблем с настройками и особенностей характеристик машины. Сейчас мы едем в Монако, потом будет Канада. Это очень разные трассы. Это часть шоу Формулы-1. Складывается ситуация, когда победить могут пять или шесть машин», — приводит слова Вассёра итальянская редакция Motorsport.

На Гран-при Эмилии-Романьи пилоты «Феррари» заняли третье и пятое места, а гонщики «Мерседеса» — шестое и седьмое.