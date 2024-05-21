Льюис Хэмилтон рассказал, сколько «Мерседесу» осталось по скорости до лидеров

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, сколько машина его команды W15 проигрывает в темпе машинам соперников из «Ред Булл», «Макларена» и «Феррари».

«Я думаю, что на втором отрезке в Имоле мой темп был сравним с темпом парней впереди. Но я думаю, что нам всё ещё не хватает до них двух-трех десятых.

Я не могу сказать, когда мы преодолеем это отставание. На данный момент результаты тестов в аэродинамической трубе не показывают такой прибавки.

Обновления машины, которые мы применили в Имоле, работают, но прибавка от них небольшая. Есть маленькие шаги вперёд, но очень-очень маленькие», — приводит слова Хэмилтона Planet F1.

«Мерседес» занимает четвёртое место в зачёте Кубка конструкторов, уступая «Ред Булл» 189 очков.