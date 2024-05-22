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В McLaren представили спорткар в честь Сенны с его портретом на заднем крыле

В McLaren представили спорткар в честь Сенны с его портретом на заднем крыле
McLaren Senna Sempre в честь Айртона Сенны
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На предстоящем в этот уикенд Гран-при Монако Формулы-1 McLaren отметит вклад бразильского гонщика Айртона Сенны в историю спорта вообще и британской команды в частности.

McLaren Senna Sempre в честь Айртона Сенны

McLaren Senna Sempre в честь Айртона Сенны

Фото: McLaren

В честь этого, помимо особой расцветки болидов из Уокинга, создана особая версия спорткара McLaren Senna, раскрашенная в цвета бразильского флага и с портретом пилота на заднем крыле.

McLaren Senna Sempre в честь Айртона Сенны

McLaren Senna Sempre в честь Айртона Сенны

Фото: McLaren

Кроме того, заднее антикрыло спорткара украшает фамилия гонщика, на капоте и торцевых пластинах размещены логотипы Сенны. Кроме того, на двери выгравирована цитата гонщика: «У меня нет идолов. Я поклоняюсь работе, самоотверженности и навыкам», а также его автограф.

McLaren Senna Sempre в честь Айртона Сенны

McLaren Senna Sempre в честь Айртона Сенны

Фото: McLaren

McLaren Senna был представлен в декабре 2017 года и считается самым экстремальным дорожным McLaren в истории. Причём для проекта использовался предсерийный прототип, активно использовавшийся во время тестов.

Фамилия Сенны на заднем антикрыле McLaren Senna Sempre

Фамилия Сенны на заднем антикрыле McLaren Senna Sempre

Фото: McLaren

Под капотом у McLaren Senna 799-сильный 4-литровый твин-турбо двигатель V8. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Цитата Сенны на McLaren Senna Sempre

Цитата Сенны на McLaren Senna Sempre

Фото: McLaren

Напомним, в этом году исполнилось 30 лет со дня гибели Айртона Сенны, тем не менее бразилец по-прежнему удерживает рекорд по числу побед на Гран-при Монако. Чуть ранее к годовщине в Ducati представили мотоцикл в честь бразильца.

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