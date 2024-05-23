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Вассёр назвал решающий фактор на Гран-при Монако

Вассёр назвал решающий фактор на Гран-при Монако
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Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о предстоящем Гран-при Монако и о том, как «Скудерия» планирует сократить отставание от лидеров.

«Решающее значение на уикенде в Монако будут иметь настройки машины, а также мастерство пилотов.

Трудно предсказать, как мы выступим в Монако, потому что это очень нетипичная трасса. Я уверен, что у нас будет два чрезвычайно мотивированных гонщика. У нас есть всё необходимое, чтобы хорошо выступить в Монако. У меня есть ощущение, что наша машина не так уж и плоха. Нам только нужно найти правильный аэродинамический баланс», — приводит слова Вассёра издание Motorsport Italia.

«Феррари» не побеждала на Гран-при Монако с 2017-го. Победу в той гонке одержал Себастьян Феттель.

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