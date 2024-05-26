Редкая Ferrari 1960 года выставлена на аукцион. За неё хотят больше $ 7 млн

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт в Великобритании 12 июня, выставлена редкая Ferrari 250 GT SWB Berlinetta 1960 года выпуска в кузове от Scaglietti.

Ferrari 250 GT SWB Berlinetta by Scaglietti 1960 года Фото: rmsothebys.com

В общей сложности таких машин лишь 165 в мире, и выставленная на продажу — 34-я из них. Ожидаемая стоимость лота — £ 5-6 млн ($ 6,3-7,6 млн по текущему курсу).

Ferrari 250 GT SWB Berlinetta by Scaglietti 1960 года Фото: rmsothebys.com

Под капотом у автомобиля 3-литровый двигатель Colombo V12 мощностью 240 лошадиных сил, совмещённый с четырёхступенчатой коробкой передач. Отмечается также, что это первая модель Ferrari, в стандартной комплектации которой шли дисковые тормоза.

Ferrari 250 GT SWB Berlinetta by Scaglietti 1960 года Фото: rmsothebys.com

Отметим, что в 2016 году Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione была продана на аукционе Gooding & Company за $ 13,5 млн, а самая дорогая ушедшая с молотка Ferrari это 330 LM, за которую отдали более $ 50 млн.