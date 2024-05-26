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Гонка Гран-при Монако остановлена после аварии Переса и двух «Хаасов» на первом круге

Сегодня, 26 мая, проходит гонка в рамках Гран-при Монако Формулы-1. На первом круге произошла авария с участием пилота «Ред Булл» Серхио Переса и двух гонщиков «Хааса», Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга.

Фото: Кадр из трансляции

Карлос Сайнс («Феррари») в первом повороте проколол колесо после контакта с Оскаром Пиастри («Макларен»), вследствие чего сильно спустило шину, и испанец просто не сумел направить болид в очередной поворот, припарковав машину.

Перес начал смещаться вправо и зацепил правым задним колесом переднее антикрыло Магнуссена, после чего машину «Ред Булл» закрутило и она задела ещё и Хюлькенберга. Машина мексиканца была полностью разрушена, осталось только шасси.

Гонка была остановлена. На момент красного флага положение было следующим: Шарль Леклер («Феррари»), Оскар Пиастри («Макларен»), Ландо Норрис («Макларен»), Джордж Расселл («Мерседес»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Юки Цунода («РБ»), Александер Албон («Альпин»), Пьер Гасли («Альпин»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

Напомним, Перес стартовал с 16-го места, а Хюлькенберг и Магнуссен — с 19-го и 20-го соответственно.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию гонки в Монако.