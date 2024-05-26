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«Надо было взять подушку». Ферстаппен иронично отреагировал на гонку в Монако

Трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» иронично высказался о гонке Гран-при Монако, проходящей в Монте-Карло.

«Это реально скучно, мне надо было взять свою подушку», — сказал Ферстаппен, идущий шестым, по командному радио.

Формула-1. Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 161 очко.

2. Шарль Леклер («Феррари») — 113.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 107.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 101.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 93.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 53.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 44.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 35.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 33.

10. Юки Цунода («РБ») — 14.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Монако.