«Надо было взять подушку». Ферстаппен иронично отреагировал на гонку в Монако

Трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» иронично высказался о гонке Гран-при Монако, проходящей в Монте-Карло.
«Это реально скучно, мне надо было взять свою подушку», — сказал Ферстаппен, идущий шестым, по командному радио.
Формула-1. Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 161 очко.
2. Шарль Леклер («Феррари») — 113.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 107.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 101.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 93.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 53.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 44.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 35.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 33.
10. Юки Цунода («РБ») — 14.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Монако.