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«Очень много думал об отце». Шарль Леклер отреагировал на первую в карьере победу в Монако

«Очень много думал об отце». Шарль Леклер отреагировал на первую в карьере победу в Монако
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свою победу на домашнем этапе Формулы-1 – Гран-при Монако.

«Нет слов. Очень трудная гонка. Для меня эта победа очень многое значит — особенно на фоне того, что в прошлые разы у меня уже были поулы, но не складывалось. Если честно, я очень много думал об отце. Он многое отдал, чтобы я был здесь. Победа в Гран-при Монако с детства была моей мечтой.

Мы знали, что у нас есть небольшой запас, но нужно было все 78 кругов следить за шинами, быть осторожным. За последние месяцы вся команда проделала потрясающую работу — и она позволила мне сегодня победить.

Огромное спасибо всем! Было здорово увидеть столько друзей. Для меня этот уикенд очень многое значит, я всем очень благодарен», — сказал монегаск после финиша гонки.

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