Гасли заявил, что Окон нарушил инструкции команды своей аварией на первом круге

Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал столкновение с Эстебаном Оконом на первом круге Гран-при Монако Формулы-1. Окон попробовал атаковать Гасли в повороте «Портье», на выходе из него два болида соприкоснулись, после чего машина Окона подскочила и получила серьёзные повреждения, из-за чего Эстебан сошёл.

«Я просто расстроен Эстебаном, потому что такого не должно происходить, жаль команду. Мы не можем позволять себе подобное поведение. У нас были чёткие инструкции перед гонкой, но в итоге их не соблюдали. Ты никогда не должен так сильно рисковать сходом обеих машин, когда борешься с напарником. Я уверен, что всё это будет обсуждено. Мы не можем позволить себе похожую ситуацию в будущем», — приводит слова Гасли Sky Sports.