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Маркус Эрикссон попал в аварию на первом круге «500 миль Индианаполиса»

Маркус Эрикссон попал в аварию на первом круге «500 миль Индианаполиса»
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Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон попал в аварию на первом круге гонки «500 миль Индианаполиса» серии IndyCar. Швед столкнулся с Томом Бломквистом и завершил выступления в самой престижной гонке чемпионата.

Столкновение произошло в результате аварии Бломквиста, который слишком сильно заехал за внутренний край трассы, потерял контроль над машиной и выбил Эрикссона.

Права на видео принадлежат IndyCar. Посмотреть видео можно на YouTube-канале NTT INDYCAR SERIES.

Напомним, Эрикссон выступает в IndyCar с 2019 года, а в 2022-м швед выиграл «500 миль Индианаполиса» в составе команды «Ганасси».

На момент написания заметки гонка ещё идёт. В ней участвуют и другие экс-пилоты Формулы-1: Ромен Грожан, Такума Сато и Александер Росси. После старта пелотон возглавляют три пилота «Пенске»: Скотт Макглоклин, Уилл Пауэр и Джозеф Ньюгарден.

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