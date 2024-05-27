Отец Ферстаппена: эра, когда у «Ред Булл» была доминирующая машина, осталась позади

Йос Ферстаппен, отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился мнением о положении дел в австрийской команде.

«Эра, когда у «Ред Булл» была доминирующая машина, похоже, осталась позади. Возможно, им следует снова начать уделять немного больше внимания гонкам и внутренней коммуникации, а не другим вещам. Определённо, ещё будут гонки, в которых «Ред Булл» снова будет в хорошей форме, но мне очень любопытно посмотреть, как они собираются решить эту проблему. Что-то действительно должно произойти. «Ред Булл» необходимо выяснить, в чём причина возникшей проблемы, потому что нет сомнений, что такие команды, как «Феррари» и «Макларен» становятся всё ближе. Максу всё ещё удаётся как-то это скрывать, но его разница с Серхио Пересом становится всё более очевидной», — приводит слова Йоса Racingnews365 со ссылкой на De Telegraaf.

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