Вассёр: есть Леклер до Монако и Леклер после Монако

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о пилоте команды Шарле Леклере, одержавшем победу на недавнем Гран-при Монако.

«Есть Шарль до Монако и Шарль после Монако. Теперь он будет сильнее. Думаю, это, безусловно, очень поможет ему с точки зрения уверенности в себе. Одним из качеств победителей является то, что они способны побеждать на определённом этапе – у них есть уверенность в том, что они справятся с ситуацией. Даже если что-то пойдёт не так, у них есть понимание того, что всё будет в порядке и в следующий раз всё получится. Мне кажется, он сделал шаг вперёд», — приводит слова Вассёра Motorsport-Total со ссылкой на Sky Sports.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»: