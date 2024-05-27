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Оруджев назвал «глупостью» предположения об отстранении Окона от выступлений

Оруджев назвал «глупостью» предположения об отстранении Окона от выступлений
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Известный российский автогонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев дал комментарий по поводу информации о том, что пилот «Альпин» Эстебан Окон может быть отстранён от участия в Гран-при Канады.

Напомним, ранее сообщалось, что француз может быть отстранён за столкновение с напарником и соотечественником Пьером Гасли на этапе в Монако.

«В такую глупость я не верю. Эстебан обычно едет быстрее Пьера, поэтому, определённо, никто его отстранять не станет. Конечно, с его стороны был плохой манёвр. Неважно, кто во второй машине — напарник или нет: это была суицидная попытка! На мой взгляд, пять штрафных позиций за такое — в самый раз», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Полная колонка Оруджева выйдет на «Чемпионате» сегодня вечером.

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