Оруджев объяснил, почему Перес виноват в аварии с двумя «Хаасами» в Монако

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал гоночный инцидент между пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом и гонщиками «Хааса» Кевином Магнуссеном и Нико Хюлькенбергом на Гран-при Монако.

Напомним, мексиканец при разгоне задел правым задним колесом антикрыло Магнуссена, после чего машину «Ред Булл» закрутило, и она задела Хюлькенберга, получив серьёзные повреждения.

«Виноват Перес: он не оставил места. Кевин мог бы не упираться до конца, всё-таки шла борьба за 18-е место, и это первый круг. Но именно в аварии, конечно, виноват Перес. Думаю, если бы они убрались в борьбе за пятую позицию, то судьи кого-то наказали бы. А так, вероятно, не захотели усложнять ситуацию: и без того получили три «разобранные» машины», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».