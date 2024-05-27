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Оруджев ответил, должна ли Формула-1 сохранять Гран-при Монако

Оруджев ответил, должна ли Формула-1 сохранять Гран-при Монако
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Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев считает, что этап Формулы-1 в Монако должен остаться в календаре чемпионата.

«Формула-1 должна сохранять Монако? Вообще, здесь такая же история, что и с Имолой: проблема в гигантских машинах. Зато квалификация в Монако, на мой взгляд, наоборот, всегда самая интересная и почти всегда с сюрпризами. Так что я бы ничего не менял. Кроме размера автомобилей, конечно», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, на прошедшем в эти выходные уикенде первые 10 мест в гонке Гран-при Монако были распределены между пилотами в соответствии с их позициями на стартовой решётке перед заездом. Такое случилось впервые в истории Формулы-1.

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