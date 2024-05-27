«Ред Булл» уведомил Сайнса, что не рассматривает его кандидатуру на 2025 год — Motorsport

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» сообщила испанскому пилоту Карлосу Сайнсу, что не рассматривает его кандидатуру на сезон-2025, говорится в издании Motorsport.

«В «Ред Булл» не верят, что Юки Цунода может перейти из «РБ», а Карлосу Сайнсу уже сообщили, что он не является кандидатом», — говорится в статье издания.

Напомним, испанец покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона Формулы-1. Его место займёт британец Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».

Ранее руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф высказался о сроках принятия командой решения о том, кто будет напарником Джорджа Расселла в следующем году.

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