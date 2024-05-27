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Оруджев: мини-кризис «Ред Булл»? Начинает быть похожим на то

Оруджев: мини-кризис «Ред Булл»? Начинает быть похожим на то
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о трудностях австрийской команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне.

Напомним, команда не смогла одержать победу на Гран-при Майами, после чего провально выступила на этапе в Монако, где Серхио Перес сошёл в начале гонки, а Макс Ферстаппен стал только шестым.

«Мини-кризис «Ред Булл»? Начинает быть похожим на то. Если «быки» действительно настолько зависели от Ньюи, то просто невероятно, что они его не удержали! Посмотрим, что будет в Канаде», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Ранее Ферстаппен высказался по поводу борьбы за титул после неудачного Гран-при Монако.

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