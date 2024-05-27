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В Lamborghini представили новый двигатель. 800-сильный мотор получит преемник Huracan

В Lamborghini представили новый двигатель. 800-сильный мотор получит преемник Huracan
Новый гибридный двигатель Lamborghini V8
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В Lamborghini представили новый высокопроизводительный электрифицированный двигатель V8 рабочим объёмом четыре литра. Компания также подтвердила, что эту силовую установку получит Lamborghini 634 — под таким кодовым названием значится модель, которая придёт на смену Huracan.

Четырёхлитровая силовая установка обладает двойным турбонаддувом и гибридной системой, которая состоит из трёх электромоторов и успешно себя зарекомендовала на Lamborghini Revuelto. Сообщается, что новый гибридный V8 будет способен развивать 800 лошадиных сил и 10 тысяч оборотов в минуту.

Новый гибридный двигатель Lamborghini V8

Новый гибридный двигатель Lamborghini V8

Фото: Lamborghini

Отдельно отмечается, что инженеры уделили большое внимание звуку двигателя, который будет неотъемлемой частью характера будущего автомобиля. Также уточняется, что официальный дебют Lamborghini 634 состоится уже в 2024 году.

Напомним, чуть ранее в преддверии Пекинского автосалона в Lamborghini представили Urus SE — первый гибридный и самый мощный кроссовер в линейке Urus.

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