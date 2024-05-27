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Появилось объяснение, почему Сайнсу вернули третье место перед рестартом Гран-при Монако

Появилось объяснение, почему Сайнсу вернули третье место перед рестартом Гран-при Монако
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Примечательный эпизод произошёл в гонке Гран-при Монако, состоявшейся на минувших выходных в Монте-Карло.

Пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу ненамеренно повлиял на место Карлоса Сайнса из «Феррари» при рестарте, произошедшем из-за столкновения Серхио Переса и двух «Хаасов».

Напомним, Сайнс, стартовавший третьим, на старте гонки откатился на последнее место из-за проколотого колеса, и, согласно правилам, определяющим критерии местоположения машины, он должен был быть последним при рестарте, однако на ситуацию повлиял Чжоу.

Китаец, задержавшийся у обломков аварии Переса и «Хаасов», не пересёк отсечку окончания первого сектора круга, из-за чего организаторам пришлось расставлять машины при рестарте по предыдущей точке — в Монако это выход из первого поворота, который Сайнс пересекал третьим.

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