Уникальный McLaren в честь Сенны выпустят в виде игрушечной модели. Цена — более $ 20 тыс.

Компания Amalgam Collection объявила, что выпустит модель автомобиля McLaren Senna в особой ливрее Sempre в честь Айртона Сенны в масштабе 1:8. Стоимость модели составит £ 15,8 тыс. (около $ 20,2 тыс. по текущему курсу).

McLaren Senna в ливрее Sempre Фото: Amalgam Collection

McLaren Senna в ливрее Sempre был представлен британской маркой в преддверии Гран-при Монако Формулы-1. Поводом к этому послужило то, что Сенне до сих пор, 30 лет спустя гибели, принадлежит рекорд по числу побед на улицах Монте-Карло.

McLaren Senna в ливрее Sempre Фото: Amalgam Collection

Модель от Amalgam будет выпущена тиражом в 30 экземпляров. На разработку модели ушло более трёх тысяч часов, а создание каждой из них занимает 300 часов. Отмечается, что у модели открываются двери и крышка двигателя.

McLaren Senna в ливрее Sempre Фото: Amalgam Collection

Добавим, что это не самая дорогая модель в коллекции Amalgam. Так, модель гоночной Bugatti Type 59 с фигуркой Жан-Пьера Вимилля стоит £ 20,7 тыс. ($ 26,4 тыс.), а модель Lamborghini Revuelto обойдётся покупателю в $ 23,5 тыс.