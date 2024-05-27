Стало известно, какие меры к пилотам может предпринять «Альпин» после инцидента в Монако

Издание Motorsport представило ряд возможных мер внутри французской команды «Альпин» после столкновения своих пилотов Пьера Гасли и Эстебана Окона во время Гран-при Монако.

Предполагается, что рассматривается целый ряд вариантов, среди которых могут быть финансовые штрафы, приказы команды, полностью исключающие борьбу Окона и Гасли друг с другом за позицию во время гонки, или даже смена состава пилотов.

Еще одним вариантом может стать то, что «Альпин» пойдёт по пути «Мерседеса» в 2016 году, когда после нескольких столкновений между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом команда разработала кодекс поведения, который оба гонщика согласились соблюдать, и чётко предупредила, что любая неосторожность может привести к запрету на участие в одной гонке.