Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев прокомментировал прогноз Хэмилтона о проигрышах Расселлу в квалификациях

Оруджев прокомментировал прогноз Хэмилтона о проигрышах Расселлу в квалификациях
Аудио-версия:
Комментарии

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал слова семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», ранее заявившего, что он будет проигрывать напарнику Джорджу Расселлу в квалификациях по ходу сезона.

«Странный комментарий Льюиса. Да, возможно, ему будут давать новинки во вторую очередь, но это некритично. В «Макларене» Ландо ставят первому, а Оскару — на этап позже. Приоритет выезда на трассу тоже может быть, но зачастую такие решения — лотерея: трафик не всегда предсказуем. Так что я думаю, что это какая-то защитная реакция», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, после восьми этапов Хэмилтон занимает восьмое место в личном зачёте пилотов, Расселл располагается на седьмой строчке.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android