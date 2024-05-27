Оруджев прокомментировал прогноз Хэмилтона о проигрышах Расселлу в квалификациях

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал слова семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», ранее заявившего, что он будет проигрывать напарнику Джорджу Расселлу в квалификациях по ходу сезона.

«Странный комментарий Льюиса. Да, возможно, ему будут давать новинки во вторую очередь, но это некритично. В «Макларене» Ландо ставят первому, а Оскару — на этап позже. Приоритет выезда на трассу тоже может быть, но зачастую такие решения — лотерея: трафик не всегда предсказуем. Так что я думаю, что это какая-то защитная реакция», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, после восьми этапов Хэмилтон занимает восьмое место в личном зачёте пилотов, Расселл располагается на седьмой строчке.