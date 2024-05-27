Алонсо: проехал 50 кругов, считая себя 10-м

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что ошибочно рассчитывал на попадание в очковую зону в гонке Гран-при Монако.

«Я запутался, когда Лэнс оказался передо мной после пит-стопов, а в команде сказали: «Хорошо, мы закрепили 10-е место». Мы делали всё ради этого последнего очка.

Когда у Лэнса случился прокол, я сказал: «Оу, теперь вся ответственность за то, чтобы привезти очко домой, на мне со старыми шинами. Я проехал 50 кругов, считая себя 10-м, и, когда пересёк финишную черту, мне сказали, что я 11-й, а я сказал: «Все переживания были напрасными». В любом случае это держало меня в тонусе.

Я не знаю, что произошло. Когда появился красный флаг, Лэнс был 10-м, а я – 12-м. Потом Сайнса восстановили на третьей позиции, поэтому мы были 12-ми и 14-ми, хотя должны были быть 13-ми и 14-ми, но Лэнс был впереди Риккардо, чего не должно было произойти. В общем, я не знаю, где я стартовал и где ехал», — приводит слова Алонсо издание Autosport.