Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл рассказал, как можно было бы сделать Гран-при Монако более интересным

Расселл рассказал, как можно было бы сделать Гран-при Монако более интересным
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как можно было бы изменить Гран-при Монако, чтобы воскресная гонка получилась более интересной.

«Здорово участвовать в гонках в Монако, но нам нужно что-то изменить, чтобы сделать их более интересными в воскресенье. Например, можно выступать исключительно на софте. Эти шины не продержатся всю гонку, и вам нужно будет делать две остановки. Думаю, если бы мы провели весь уикенд на софте, это решило бы множество проблем», — приводит слова Расселла Racingnews365.

Напомним, Джордж Расселл занял на Гран-при Монако пятое место. Победителем этапа стал монегаск Шарль Леклер («Феррари»). Вторым на финиш пришёл Оскар Пиастри («Макларен»), тройку сильнейших замкнул Карлос Сайнс («Феррари»).

Материалы по теме
Расселл думал, что может победить на Гран-при Монако, но всё испортил красный флаг
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android