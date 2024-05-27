Расселл рассказал, как можно было бы сделать Гран-при Монако более интересным

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как можно было бы изменить Гран-при Монако, чтобы воскресная гонка получилась более интересной.

«Здорово участвовать в гонках в Монако, но нам нужно что-то изменить, чтобы сделать их более интересными в воскресенье. Например, можно выступать исключительно на софте. Эти шины не продержатся всю гонку, и вам нужно будет делать две остановки. Думаю, если бы мы провели весь уикенд на софте, это решило бы множество проблем», — приводит слова Расселла Racingnews365.

Напомним, Джордж Расселл занял на Гран-при Монако пятое место. Победителем этапа стал монегаск Шарль Леклер («Феррари»). Вторым на финиш пришёл Оскар Пиастри («Макларен»), тройку сильнейших замкнул Карлос Сайнс («Феррари»).