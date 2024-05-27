Фотограф, попавший в больницу из-за аварии Переса, оставил на память обломок машины

Итальянский фотограф Андреа Диодато, угодивший в больницу из-за аварии на Гран-при Монако Формулы-1, оставил себе на память обломок машины гонщика «Ред Булл» мексиканца Серхио Переса.

Фото: из личного архива Андреа Диодато

Напомним, Перес при разгоне сместился вправо, задев задним колесом антикрыло датчанина Кевина Магнуссена из «Хааса», после чего машину «Ред Булл» закрутило, и она задела Нико Хюлькенберга, также выступающего за «Хаас». Отметим, что от болида Переса осталось только шасси.

Формула-1. Гран-при Монако. Гонка:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 78 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +7,152.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +7,585.

4. Ландо Норрис («Макларен») +8,650.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +13,309.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +13,853.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,908.

8. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

9. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.