Фотограф, попавший в больницу из-за аварии Переса, оставил на память обломок машины

Итальянский фотограф Андреа Диодато, угодивший в больницу из-за аварии на Гран-при Монако Формулы-1, оставил себе на память обломок машины гонщика «Ред Булл» мексиканца Серхио Переса.
Фото: из личного архива Андреа Диодато
Напомним, Перес при разгоне сместился вправо, задев задним колесом антикрыло датчанина Кевина Магнуссена из «Хааса», после чего машину «Ред Булл» закрутило, и она задела Нико Хюлькенберга, также выступающего за «Хаас». Отметим, что от болида Переса осталось только шасси.
Формула-1. Гран-при Монако. Гонка:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 78 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +7,152.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +7,585.
4. Ландо Норрис («Макларен») +8,650.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +13,309.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +13,853.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,908.
8. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
9. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.